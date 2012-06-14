Шрифты привести в порядок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки136 просмотров

На данной страничке http://www.dofa.ru/dofa_new/index.html требуется сделать единый шрифт Arial.

Все материалы вышлю выбраному исполнителю.

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isq 559-498-273

Skype:

ejienka3

13 лет назад
ejienka
Ворон 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$8
1 день
Качественно и быстро выполнил.Спасибо Александр.
Приятно было работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад