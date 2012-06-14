Скачивание файла в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки151 просмотр

Сайт на wordpress сконфигурирован так, что в каждый пост можно добавить pdf файл. Установлен плагин WP Highrise Contact Form который вставляется в код так:

[wp-highrise-contact]

Нужно сделать:

1. Чтобы после заполнения формы шел редирект на скачивание файла.

2. сейчас есть баг что при обновлении поста приходится каждый раз закачивать pdf.

WordPress
13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Очень рад что пожнакомился с Оскаром. Задача выполнена на 10+ Будем сотрудничать.
Положительные эмоции от сотрудничества с данным работодателем. Оплата сразу после сдачи работы.

Заявки фрилансеров

Oscar_ch
Оскар 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Мультизагрузка изображений

    $35

    И так требуется сделать или прикрутить готовый скрипт загрузки изображений, как здесь http://olx.ru/posting.php Предоставляю скрипт добавления информации в базу данных и к нему уже прикрутить загрузку изображений, с превью и т.п.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматическая публикация видео/графика

    Для платформы "битрикс" управление сайтом! Предполагается автоматическая публикация видео контента и графических материалов выложенных на FTP, Автоматическая публикация заголовков и описания к этим файлам. Жду предложения по реализации и цены! Исполнение ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шрифты привести в порядок

    $50

    На данной страничке http://www.dofa.ru/dofa_new/index.html требуется сделать единый шрифт Arial. Все материалы вышлю выбраному исполнителю. Связь через сайт не работает, обращаться через другие Конт. данные 89154643816 isq 559-498-273 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать меню для аукциона

    $50

    Есть интернет аукцион Аукро http://aukro.ua. Там выставляются разные товары на продажу (лоты). Нужно сделать простое вертикальное меню с ссылками. При этом главное - если меняешь один элемент в меню, он автоматически ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интерактивный микроблог-энциклопедия

    $500

    Мне необходимо создание скрипта, который будет собирать информацию с большого количества моих сайтов, а так же из открытых источников и загонять на другие мои сайты по шаблону. Более подробное описание в моем ТЗ. Пришлите письмо ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 200 тыс. уведомлений в неделю

    Необходимо разработать/предложить готовую систему e-mail уведомлений с возможностью рассылки e-mail по нашей клиентской базе (200 000 адресов). Интересуют любые варианты не попадающие под спам-фильтры. Оплата: Яндекс / Qiwi-кошелёк ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад