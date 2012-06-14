Скачивание файла в Wordpress

Сайт на wordpress сконфигурирован так, что в каждый пост можно добавить pdf файл. Установлен плагин WP Highrise Contact Form который вставляется в код так:

[wp-highrise-contact]

Нужно сделать:

1. Чтобы после заполнения формы шел редирект на скачивание файла.

2. сейчас есть баг что при обновлении поста приходится каждый раз закачивать pdf.