И так требуется сделать или прикрутить готовый скрипт загрузки изображений, как здесь http://olx.ru/posting.php Предоставляю скрипт добавления информации в базу данных и к нему уже прикрутить загрузку изображений, с превью и т.п.
Скачивание файла в Wordpress
Сайт на wordpress сконфигурирован так, что в каждый пост можно добавить pdf файл. Установлен плагин WP Highrise Contact Form который вставляется в код так:
[wp-highrise-contact]
Нужно сделать:
1. Чтобы после заполнения формы шел редирект на скачивание файла.
2. сейчас есть баг что при обновлении поста приходится каждый раз закачивать pdf.
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