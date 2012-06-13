Есть выделенный сервер, нужно написать панель управления хостингом, которая будет работать на этом сервере, а возможно и обслуживать несколько подобных серверов.

Панель управления хостингом не должна быть «профессиональной» и замудренной. Планируется сделать что то типа 1 мб = 1 рубль с возможностью смены тарифа в любое время.

Нужно реализовать функциональность управления каждым пользователем своим хостингом (менеджер файлов не обязателен – достаточно чтобы скрипт создавал учетную запись пользователя фтп). Собственно подрбности при личом общени.

Бюджет до 4000 рублей, сроки месяц-полтора. Пишите, если готовы взятьс, ваши сроки, ваша цена (естественно укладываясь в 4000 рублей).

В течение дня выберу исполнителя.