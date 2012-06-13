Создание сайта «под ключ» (дизайн и CMS) + система администрирования (админка). Движок сайта: простейшая CMS (PHP + HTML). Тематика: бизнес-справочники. Сайт на PHP + MySQL (или SQLite), или файловая БД (по желанию ...
Панель управления хостингом
Есть выделенный сервер, нужно написать панель управления хостингом, которая будет работать на этом сервере, а возможно и обслуживать несколько подобных серверов.
Панель управления хостингом не должна быть «профессиональной» и замудренной. Планируется сделать что то типа 1 мб = 1 рубль с возможностью смены тарифа в любое время.
Нужно реализовать функциональность управления каждым пользователем своим хостингом (менеджер файлов не обязателен – достаточно чтобы скрипт создавал учетную запись пользователя фтп). Собственно подрбности при личом общени.
Бюджет до 4000 рублей, сроки месяц-полтора. Пишите, если готовы взятьс, ваши сроки, ваша цена (естественно укладываясь в 4000 рублей).
В течение дня выберу исполнителя.
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