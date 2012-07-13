Создание сайта под ключ

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен28 заявок325 просмотров

Создание сайта «под ключ» (дизайн и CMS) + система администрирования (админка).

Движок сайта: простейшая CMS (PHP + HTML).

Тематика: бизнес-справочники.

Сайт на PHP + MySQL (или SQLite), или файловая БД (по желанию исполнителя).

Макет проекта разработан в CDR полностью: страницы, переходы, управление в админке.

Полное техническое задание высылается на почту после предоставления портфолио.

Необходимо сделать:

- дизайн сайта по готовому макету;

- движок сайта;

- систему администрирования.

В CDR уже разработан логотип.

Разработан макет дизайна самого сайта и админки.

Дизайн относительно простой, графики минимум.

Анимации, Flash и сложной графики нет.

Иконки рисовать не нужно.

Срок — три недели с понедельным отчетом о проделанной работе.

Оплата любым удобным способом: безналичный расчет (ИП), перевод на р/с физического лица, WebMoney, Яндекс.Деньги, RBKMoney, система Contact и др.

Связаться можно по телефону: +7 (922) 60–44–222

HTMLMySQLPHPSQLite
13 лет назад
harison123
Харисова 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$700
15 дней
Благодарю за сотрудничество, все сделано в срок, правки вносились оперативно, все замечания были учтены. Молодцы! Рекомендуем другим заказчикам!
Елена с Вами очень приятно работать. Спасибо за проект, буду ждать новых проектов. Обращайтесь, всегда буду рад помочь.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад