Настроить комментирование на основе Openid

Здравствуйте!

Так есть, что openid уже настроили, сделали (по моему прошлому проекту на weblancer). Следующая задача - настройка комментариев к статьям на сайте, которое доступно после авторизации через соц сети. Комментирование должно быть настроено через FB, G+, Tw, Lj и др.

Пишите Ваши предложения сюда и на скайп premier_minister (на скайп обязательно).

Просьба обращаться только со знанием вопроса, с уменим настраивать комментирование через openid.

Всего доброго!