Настроить комментирование на основе Openid

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Здравствуйте!

Так есть, что openid уже настроили, сделали (по моему прошлому проекту на weblancer). Следующая задача - настройка комментариев к статьям на сайте, которое доступно после авторизации через соц сети. Комментирование должно быть настроено через FB, G+, Tw, Lj и др.

Пишите Ваши предложения сюда и на скайп premier_minister (на скайп обязательно).

Просьба обращаться только со знанием вопроса, с уменим настраивать комментирование через openid.

Всего доброго!

13 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Refixs-G
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-4)
13 лет назад
$100
4 дня
Взял предоплату - половину суммы, через 3 дня так ничего и не показал, потом пропал и вот уже 4 дня нет ни одного сигнала, из скайпа наш контакт удалил, а телефонный номер заблокировал. Кроме того, использовал контакт и портфолио ТОПового исполнителя на фри-ланс.ру По-видимому, человек и не собирался ничего делать.

Заявки фрилансеров

Refixs-G
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-4)
13 лет назад

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