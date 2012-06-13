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Настроить комментирование на основе Openid
Здравствуйте!
Так есть, что openid уже настроили, сделали (по моему прошлому проекту на weblancer). Следующая задача - настройка комментариев к статьям на сайте, которое доступно после авторизации через соц сети. Комментирование должно быть настроено через FB, G+, Tw, Lj и др.
Пишите Ваши предложения сюда и на скайп premier_minister (на скайп обязательно).
Просьба обращаться только со знанием вопроса, с уменим настраивать комментирование через openid.
Всего доброго!
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