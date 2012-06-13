Cлайдер-ротатор на движке dle

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Нужно сделать слайдер-ротатор, для сайта на движке dle 9.0. Пример слайдера который нужен, можете посмотреть на сайте femina.by

Жду предложений: цена, сроки, и т.д.

DLE
13 лет назад
swes_tor
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

SCoderr
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

SCoderr
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад