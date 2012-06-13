Доработать сайт на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Есть сайт нужно доработать галерею

http://projects.neuropsy.ru/titaby/

все объясню и покажу в skype

Skype alexey_grunko

Joomla
13 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров