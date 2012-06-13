Нужно установить yamdi

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок101 просмотр

Суть задания такова, просто нужно на сервере установить yamdi для псевдостриминга.

13 лет назад
Gigibat
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров