Есть верстка страниц (главная, страница каталога товаров, страница товара), нужно сделать из нее тему для друпала Drupal 7 + ubercart бюджет может варьироваться
Нужно установить yamdi
Суть задания такова, просто нужно на сервере установить yamdi для псевдостриминга.
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