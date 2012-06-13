Карта России на Flash

Необходимо сделать точно такую же карту как здесь http://bee-ju.ru/wheretobuy/, только России. Стиль, оформление и функционал точно такие же. В карте России должны выделять тоже все ее области и чтобы на каждую область можно было через хмл файл прописать ссылку. Интересуют сроки и стоимость.