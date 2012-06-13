Доработка сайта на Joomla

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Сайт: srochnov.ru

1. В странах создать возможность добавления подкатегории "Экскурсионные туры" и ее дизайн.

В описании туров необходимо добавить графы

цена, даты заезда, программа

2. Переделать категорию Экскурсионные туры в основном меню. Убрать поиск и поставить подобного вида шаблон www.1001tur.ru/europe.htm

справа сделать иерархическое меню по странам с подкатегориями

3. Проверить настройку поиска авиабилетов (возможно неверно прописан (или не прописан ID)

4. Создаем раздел с отзывами туристов, находиться будет в разделе "компания".

раздел может выглядеть как каталог со спецпредложениями.

5. Убрать онлайн консультанта гугл и прикрепить новый siteheart.com/

6. Поставить Capcha на добавление комментариев.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!

Joomla
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров