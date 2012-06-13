Есть верстка страниц (главная, страница каталога товаров, страница товара), нужно сделать из нее тему для друпала Drupal 7 + ubercart бюджет может варьироваться
Доработка сайта на Joomla
Сайт: srochnov.ru
1. В странах создать возможность добавления подкатегории "Экскурсионные туры" и ее дизайн.
В описании туров необходимо добавить графы
цена, даты заезда, программа
2. Переделать категорию Экскурсионные туры в основном меню. Убрать поиск и поставить подобного вида шаблон www.1001tur.ru/europe.htm
справа сделать иерархическое меню по странам с подкатегориями
3. Проверить настройку поиска авиабилетов (возможно неверно прописан (или не прописан ID)
4. Создаем раздел с отзывами туристов, находиться будет в разделе "компания".
раздел может выглядеть как каталог со спецпредложениями.
5. Убрать онлайн консультанта гугл и прикрепить новый siteheart.com/
6. Поставить Capcha на добавление комментариев.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.
Пишите сразу свои контакты: скайп!
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