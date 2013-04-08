Парсер статистики счетчиков liveinternet

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки118 просмотров

Нужен скрипт сбора статистики по сайтам с нескольких десятков статистических отчетов liveinternet.

Статистика запаролена. Список сайтов с логинами-паролями, поставляется в файле-настроек скрипта.

Необходимо считать статистику каждого из списка сайтов, содержащихся в файле-настроек, и сгенерировать отчеты по шаблону с параметрами. Шаблон отчетов - один на все.

По итогам работы скрипта генерируется отчет с диагностикой - удачно ли прошел парсинг.

Желательно, чтобы скрипт был написан на php

Детальное ТЗ вышлю по запросу.

Прошу указать ориентиры по ценам и срокам.

PHP
13 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
В прошлом году сотрудничал с Владимиром по созданию парсера. Сейчас, по прошествии длительного времени, пишу отзыв. Работа была сделана. Сделана хорошо. Парсер работает до сих пор. А что еще нужно заказчику? :-) Можно с ним работать.
Все как всегда отлично!

Заявки фрилансеров

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад