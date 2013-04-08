Есть верстка страниц (главная, страница каталога товаров, страница товара), нужно сделать из нее тему для друпала Drupal 7 + ubercart бюджет может варьироваться
Парсер статистики счетчиков liveinternet
Нужен скрипт сбора статистики по сайтам с нескольких десятков статистических отчетов liveinternet.
Статистика запаролена. Список сайтов с логинами-паролями, поставляется в файле-настроек скрипта.
Необходимо считать статистику каждого из списка сайтов, содержащихся в файле-настроек, и сгенерировать отчеты по шаблону с параметрами. Шаблон отчетов - один на все.
По итогам работы скрипта генерируется отчет с диагностикой - удачно ли прошел парсинг.
Желательно, чтобы скрипт был написан на php
Детальное ТЗ вышлю по запросу.
Прошу указать ориентиры по ценам и срокам.
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