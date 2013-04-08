Парсер статистики счетчиков liveinternet

Нужен скрипт сбора статистики по сайтам с нескольких десятков статистических отчетов liveinternet.

Статистика запаролена. Список сайтов с логинами-паролями, поставляется в файле-настроек скрипта.

Необходимо считать статистику каждого из списка сайтов, содержащихся в файле-настроек, и сгенерировать отчеты по шаблону с параметрами. Шаблон отчетов - один на все.

По итогам работы скрипта генерируется отчет с диагностикой - удачно ли прошел парсинг.

Желательно, чтобы скрипт был написан на php

Детальное ТЗ вышлю по запросу.

Прошу указать ориентиры по ценам и срокам.