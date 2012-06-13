Кнопка "Присоединиться"

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок177 просмотров

Для сайта на CMS Bitrix - Управление сайтом требуется написать скрипт кнопки "Присоединиться", для реализации функционала раздела афиши!

Скрипт подсчитывает и записывает в соответствующее дополнительное поле количество кликов по кнопке.

13 лет назад
bezserdechniy
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров