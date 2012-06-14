Конвертер из xls/CSV в XML avito.ru/недвижимость

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки281 просмотр

Конвертер из xls/CSV в XML авито-недвижимость.

Есть исходные данные в двух форматах csv/ xls + папка с фотографиями на сервере.

Оба эти исходные формата надо привести к форматам XML, параметры которых описаны во вложении.

Пример форматов исходных данных так же во вложении.

Объекты только квартиры в Москве и области.

В заявке: срок, метод, комментарий, бюджет.

13 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$200
2 дня
Проект был взят в работу сразу же. Отдал в работу вечером. Получил результат ночью, оплатил утром ) Это при условии, что там только на изучение словарей и описания формата (листов под 100) ушло больше бы времени. Очень рад, что продолжаем сотрудничать с Сергеем.
Рад продолжению сотрудничества. Пожалуй самый надежный из заказчиков, которые мне встречались за 7 лет работа здесь.

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад