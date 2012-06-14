Конвертер из xls/CSV в XML avito.ru/недвижимость

Конвертер из xls/CSV в XML авито-недвижимость.

Есть исходные данные в двух форматах csv/ xls + папка с фотографиями на сервере.

Оба эти исходные формата надо привести к форматам XML, параметры которых описаны во вложении.

Пример форматов исходных данных так же во вложении.

Объекты только квартиры в Москве и области.

В заявке: срок, метод, комментарий, бюджет.