Поиск городов на Google Maps API с автокомплитом

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Есть скрипт клона airbnb: http://products.cogzidel.com/airbnb-clone/ . Нужно на первой странице и странице поиска подключить автокомплит на базе Google Maps API. Это уже реализовано на странице подачи объявления: http://products.cogzidel.com/airbnb-clone/rooms/new

Скрипт клона на PHP - Kohana.

PHP
13 лет назад
pervak2
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров