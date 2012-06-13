Настроить( Доделать/Добавить и настроить плагин) интернет-магазин на Joomla CMS+VirtueMart для выгрузки товаров в Яндекс-Маркет. Цену, срок - только в проект!
Разработка флеш-галереи
Требуется разработать флеш галерею с таким функционалом:
1. Выбираем тип материала.(отображается всегда категории, их будет несколько)
2. После просматриваем группу выбранного материала.
3. При выборе конкретного слайда, происходит увеличение картинки с возможностью, посмотреть фото фронтально, с тыла и отдельным примером (фото предоставляются).
Флеш должен разворачиваться на весь экран не зависимо от разрешения экрана пользователя.
Так же должна быть возможность добавления новых материалов пользователем.
Оформлено должно быть не стандартно, а с индивидуальным подходом. С красивыми и мягкими эффектами, но не особо жертвуя размером (что бы не сильно влияло на скорость загрузки флеша)
Заявки фрилансеров
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