Разработка флеш-галереи

Требуется разработать флеш галерею с таким функционалом:

1. Выбираем тип материала.(отображается всегда категории, их будет несколько)

2. После просматриваем группу выбранного материала.

3. При выборе конкретного слайда, происходит увеличение картинки с возможностью, посмотреть фото фронтально, с тыла и отдельным примером (фото предоставляются).

Флеш должен разворачиваться на весь экран не зависимо от разрешения экрана пользователя.

Так же должна быть возможность добавления новых материалов пользователем.

Оформлено должно быть не стандартно, а с индивидуальным подходом. С красивыми и мягкими эффектами, но не особо жертвуя размером (что бы не сильно влияло на скорость загрузки флеша)