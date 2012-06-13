Разработка флеш-галереи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки150 просмотров

Требуется разработать флеш галерею с таким функционалом:

1. Выбираем тип материала.(отображается всегда категории, их будет несколько)

2. После просматриваем группу выбранного материала.

3. При выборе конкретного слайда, происходит увеличение картинки с возможностью, посмотреть фото фронтально, с тыла и отдельным примером (фото предоставляются).

Флеш должен разворачиваться на весь экран не зависимо от разрешения экрана пользователя.

Так же должна быть возможность добавления новых материалов пользователем.

Оформлено должно быть не стандартно, а с индивидуальным подходом. С красивыми и мягкими эффектами, но не особо жертвуя размером (что бы не сильно влияло на скорость загрузки флеша)

13 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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