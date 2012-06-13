Перевести модули

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Закрыт2 заявки130 просмотров

нужно первести модули на CMS Joomla 1.5. кому интересно предложение пишите в личку на сайте.

Joomla
13 лет назад
igorimoldova
Игорь 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад