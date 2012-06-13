Настройка плагина Mailing List (ВП)

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Требуется настройка плагина http://wordpress.org/extend/plugins/mailz/

Для начала:

1. Кодировка лагает в админке при добавлении русских слов. Файлы не правил.

2. Нужно настроить форму вывода страницы подписки/отписки

3. При попытке подписаться пишет ошибку.

В общем, нужно разобраться в плагине, исправить эти ошибки и помочь в возможными последующими.

Исполнителся выберу завтра до обеда. Сделать нужно завтра до вечера.

13 лет назад
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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