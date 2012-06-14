Выполнить доработки сайта на Prestashop

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Сайт на системе управления контентом Prestashop.

ТЗ в приложении.

PrestaShop
13 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров