1.необходима возможность комментирования фото и видео в Jomsocia, т.к. сейчас интеграция позволяет только оставлять комменты на стене. 2. сделать интеграцию Music Collection и Compojoom comment. заменить встроенные комменты на возможность комментирования Compojoom ...
Выполнить доработки сайта на Prestashop
Сайт на системе управления контентом Prestashop.
ТЗ в приложении.
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