1.необходима возможность комментирования фото и видео в Jomsocia, т.к. сейчас интеграция позволяет только оставлять комменты на стене. 2. сделать интеграцию Music Collection и Compojoom comment. заменить встроенные комменты на возможность комментирования Compojoom ...
Флеш-игра "Наперстки"
Два персонажа играют в «Наперстки»: три стакана, необходимо угадать, под каким из них находится шарик.
На заднем плане – панорама города.
Над одним из персонажей появляются "speech bubbles" с определенным текстом.
По окончании игры игроку предлагается поделиться с друзьями в соц. сетях (Вк, Фб, ТВ) статусом (текст, картинка, ссылка).
Более детальная информация – по требованию.
От вас – бюджет и сроки.
Отвечу на все интересующие вопросы.
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