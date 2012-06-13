Флеш-игра "Наперстки"

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Два персонажа играют в «Наперстки»: три стакана, необходимо угадать, под каким из них находится шарик.

На заднем плане – панорама города.

Над одним из персонажей появляются "speech bubbles" с определенным текстом.

По окончании игры игроку предлагается поделиться с друзьями в соц. сетях (Вк, Фб, ТВ) статусом (текст, картинка, ссылка).

Более детальная информация – по требованию.

От вас – бюджет и сроки.

Отвечу на все интересующие вопросы.

13 лет назад
Dmitriy_rychag
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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