Калькулятор расчета стоимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок178 просмотров

Требуется создать калькулятор расчета стоимости гидромассажного оборудования, аналогичный этому http://www.m-vanna.ru/ustanovka-gidromassazha-na-vashu-vannu/

Выбираем систему - меняется фотография ванны и общая стоимость, так же с доп. опциями, но у них, при наведении, всплывает подсказка с изображением и текстом.

ТЗ с пунктами в файле.

Калькулятор пойдет сюда, в замен старому http://www.m-vanna.ru/espa/

13 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Сделал с нуля калькулятор на сайт и админку для управления им. Рекомендую как специалиста.
Отличный заказчик. Оплата мгновенная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад