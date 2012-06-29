Написать компонент для Joomla 1.5 (тз inside)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Хотелось бы качественно выполненный компонент. В перспективе еще несколько заказов.

Пишите, плз, предложения по стоимости.

Joomla
13 лет назад
sigourd
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

No_Mosk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$100
10 дней
Чрезвычайно приятное впечатление от сотрудничества. Внимательный к деталям, грамотный исполнитель. Рекомендую.
Очень приятно было работать с заказчиком. Точно знает что ему нужно и формулирует в понятной форме. Оплата была произведена без задержки. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

No_Mosk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад