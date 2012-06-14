Мелкие доработки сайта по требованию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок148 просмотров

Т.е. возникает идея добавить форму, либо какие-нибудь мелкие переделки. Переделывать надо оперативно. Предпочтение людям, постоянно находящимся в сети.

13 лет назад
Aswik
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров