Мониторинг позиций

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок167 просмотров

Требуется написать сервис по мониторингу позиций (каких именно позиций и откуда расскажу в процессе объяснения проекта) В сервисе должна быть авторизация пользователей и многое другое.

13 лет назад
roncol
Сео 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров