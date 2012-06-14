Нужно: * настроить Shopkeeper, в том числе перетащить каталог товаров (таблица MySQL); * настроить на сайте авторизацию пользователей OpenID, желательно использовать типовой плагин; Жду предложений по цене и срокам; ...
Скрипт обратного отсчета времени
Нужен скрипт обратного отсчета времени, который бы
в нужно время (например с 7 часов )начинал отображать обратный отсчет времени до нужного времени (например до 21 часа.), потом счетчик с сайта должен исчезнуть до следующего дня.
Скрипт нужен с красивым дизайном. Желательно выполнить в виде перелистывающихся сверху вниз чисел, как это делается в перекидных часах.
Пишите ли вы сами скрипт или перепродаете скрипт, доступный в паблике, мне все равно.
Указывайте цену.
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