Нужен скрипт обратного отсчета времени, который бы

в нужно время (например с 7 часов )начинал отображать обратный отсчет времени до нужного времени (например до 21 часа.), потом счетчик с сайта должен исчезнуть до следующего дня.

Скрипт нужен с красивым дизайном. Желательно выполнить в виде перелистывающихся сверху вниз чисел, как это делается в перекидных часах.

Пишите ли вы сами скрипт или перепродаете скрипт, доступный в паблике, мне все равно.

Указывайте цену.