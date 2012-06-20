Работа на MODx Evo 1.0.5 + Shopkeeper

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка154 просмотра

Нужно:

* настроить Shopkeeper, в том числе перетащить каталог товаров (таблица MySQL);

* настроить на сайте авторизацию пользователей OpenID, желательно использовать типовой плагин;

Жду предложений по цене и срокам;

Готов к вопросам здесь, по телефону и в googletalk.

MODXMySQL
13 лет назад
A_Sol
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад