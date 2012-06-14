Всем здравствуйте! Мне нужна доработка модуля LeagueSite. Модуль позволяет организовать на сайте турнирную таблицу, вести результаты матчей итд. В настройках модуля есть следующее: Очки за победу – ...
Разработка сайта на Bitrix
Для постоянного сотрудничества требуется программист Bitrix. С опытом работы, ответственностью. В данный момент есть проект. Тз отправлю на почту, после того как получу ваше краткое резюме (портфолио и навыки). В случае успеха гарантированно долгосрочное сотрудничество.
Контакты: [email protected]
Тел: +38 093 772 56 76
Заявки фрилансеров
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