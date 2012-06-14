Требуется доработать файл RSS для Яновости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Требуется доработать файл RSS для экспорта в Яновости!

Точно знаю что нет пункта full-text

Требования http://partner.news.yandex.ru/tech.pdf

13 лет назад
romasever
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров