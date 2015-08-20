Нарисовать схематичную карту мира, flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок228 просмотров

Нарисовать схематично карту мира,по аналогии с этой http://www.lonelyplanet.com/

+карты каждого континента со странами на нем

От вас сроки, цена.

13 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель-рекомендую
Все очень хорошо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад