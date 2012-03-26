Несколько проектов на virtuemart 2

Здравствуйте! Нужен дизайн и проработка структуры DLE сайта рецептов есть БД рецептов (не DLE) - нужно добавить все из нее на DLE сайт.. также в существующей БД есть ссылки на картинки к рецепту.. папка с картинками и БД будет ...
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Ищу специалиста, который знает виртумарт 2.0 как свои пять пальцев.
Проект №1 - Решить проблему с оформлением заказа на кириллическом домене
Проект №2 - Собрать лендинг страницу на основе виртумарта
Проект №3 - Собрать установочный корпоративный дистрибутив joomla 2.5+vm2.0
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