Шаблон на Joomla 1.5

Здравствуйте уважаемые специалисты. Нужно сверстать шаблона для Joomla 1.5 из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Сайт делаеться на joomla, все страницы которые представленны в дизайне это простые, стандартные информационные страницы. Сайт планируеться многоязычным. Делать это планируется с помощью joomfish. Настраивать этот компонент вам не нужно, нужно только вывести отображение флагов языков как на дизайне в правом верхнем углу. Указывайте ваши сроки и цену. Более подробное Тз выбранному исполнителю при личной переписке.