Шаблон на Joomla 1.5

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Завершен11 заявок152 просмотра

Здравствуйте уважаемые специалисты. Нужно сверстать шаблона для Joomla 1.5 из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Сайт делаеться на joomla, все страницы которые представленны в дизайне это простые, стандартные информационные страницы. Сайт планируеться многоязычным. Делать это планируется с помощью joomfish. Настраивать этот компонент вам не нужно, нужно только вывести отображение флагов языков как на дизайне в правом верхнем углу. Указывайте ваши сроки и цену. Более подробное Тз выбранному исполнителю при личной переписке.

Joomla
13 лет назад
tankov
Танков 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
4 дня
В целом доволен работой с Русланом. Очень понравилось его терпиливость, все требования и доработки по проекту были выполненны качественно и на совесть. Всегда на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад