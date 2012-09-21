Правка кодировки в 2-х файлах

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Ситуация простая, скачал 2 файлика, добавил нужный мне код - сохранил, залил на фтп. И кодировка перестала работать нормально (редактировал файлы в ворде - часто бывает).

Нужно их поправить в нужной кодировке.

Просьба писать на емаил [email protected] - вышлю файлы

13 лет назад
carpozikiev
Артем 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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