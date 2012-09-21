Разработка сайта по существующему дизайну

Есть дизайн и ТЗ. Нужна качественная разработка и верстка сайта.

Подробное ТЗ на 50 листах - это мое видение, как все должно работать. Поддаюсь на разумные конструктивные предложения, так что все обсуждаемо.

На выходе интересует достаточно легкий сайт, которым к тому же легко управлять. Предпочитаю в качестве основы широко распространенную CMS, но готов рассмотреть аргументированные альтернативные предложения.

В приложении бриф для ознакомления, внутри него графические файлы с комментариями для большей наглядности.

От вас жду:

1) Стоимость;

2) Сроки разработки (реальные, не надо быть супер-оптимистами).

Сообщения без указания стоимости и сроков интереса для меня не представляют.