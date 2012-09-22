MoyITDirector

Есть дизайн и ТЗ. Нужна качественная разработка и верстка сайта. Подробное ТЗ на 50 листах - это мое видение, как все должно работать. Поддаюсь на разумные конструктивные предложения, так что все обсуждаемо. На выходе интересует достаточно легкий ...