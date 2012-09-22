MoyITDirector

На сайте www.bestplastic.ru необходимо провести следующие доработки: - Сделать возможность управлять из админки видео контентом на странице главная (видео плеер в середине страницы). - Доделать рассылку писем подписчикам сайта (форма есть, не подтягивается список рассылки) ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Каким-то чудным образом заразили наш сайт неизвестной гадостью HEUR:Trojan.Script.Iframer Касперский блокирует зараженные файлы, но не лечит их. Нужен специалист, который справится с задачей удаления вируса и сохранения функциональности файлов.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн и ТЗ. Нужна качественная разработка и верстка сайта. Подробное ТЗ на 50 листах - это мое видение, как все должно работать. Поддаюсь на разумные конструктивные предложения, так что все обсуждаемо. На выходе интересует достаточно легкий ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад