MoyITDirector

Павел MoyITDirector

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка сайта на ASP

    На сайте www.bestplastic.ru необходимо провести следующие доработки: - Сделать возможность управлять из админки видео контентом на странице главная (видео плеер в середине страницы). - Доделать рассылку писем подписчикам сайта (форма есть, не подтягивается список рассылки) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Очистить 120 файлов от вирусов

    Каким-то чудным образом заразили наш сайт неизвестной гадостью HEUR:Trojan.Script.Iframer Касперский блокирует зараженные файлы, но не лечит их. Нужен специалист, который справится с задачей удаления вируса и сохранения функциональности файлов.

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка сайта по существующему дизайну

    Есть дизайн и ТЗ. Нужна качественная разработка и верстка сайта. Подробное ТЗ на 50 листах - это мое видение, как все должно работать. Поддаюсь на разумные конструктивные предложения, так что все обсуждаемо. На выходе интересует достаточно легкий ...

    Верстка сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад