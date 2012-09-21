Очистить 120 файлов от вирусов

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Каким-то чудным образом заразили наш сайт неизвестной гадостью HEUR:Trojan.Script.Iframer

Касперский блокирует зараженные файлы, но не лечит их. Нужен специалист, который справится с задачей удаления вируса и сохранения функциональности файлов.

13 лет назад
MoyITDirector
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров