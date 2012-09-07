Тестирование сайта

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Закрыт4 заявки161 просмотр

Наш сайт russkijmetall.ru перенесли на битрикс.

Надо проверить все ли корректно.

Верстка, структура, сео и пр.

13 лет назад
russkijmir
Виталий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров