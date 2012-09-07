- опыт работы от 1 года; - понимание основ тестирования; - знание методов тестирования по стратегии черного ящика; - знакомство с багтрекинговыми системами;
Помогите решить проблему
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