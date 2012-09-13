Срочно требуется тестировщик

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки196 просмотров

- опыт работы от 1 года;

- понимание основ тестирования;

- знание методов тестирования по стратегии черного ящика;

- знакомство с багтрекинговыми системами;

13 лет назад
Alexsandr12
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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