Проверка сайта на наличие вируса

Добрый день. Открываю вакансию тестировщика сайтов. Нужно несколько человек понимающих что такое сайт, зачем и кому он реально нужен, как он строится, выделять основное для каждого конкретного сайта, отлично понимать что такое юзабилити, иметь опыт ...