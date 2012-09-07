Проверка сайта на наличие вируса

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Добрый день,

необходимо срочно, сегодня, проверить сайт на наличие вирусов и других вредоносных кодов, удалить его, найти путь как его поместили и закрыть дыру. Сайт на DLE 9.2.

DLE
13 лет назад
swmt
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад