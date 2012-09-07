Очистать вредоноасный код отправки СМС

на сервере поселился вирус, который при заходе на сайт выдает форму отправки СМС, из за этого на сайтах на битриксе вылетает hello world!. и на джумле вылетает "Пройдите регистрацию!

Введите ваш номер, чтобы подписаться и иметь возможность использовать сайт. и т.д."

адреса сайтов - viala.ru, spektrsec.ru

надо очистить вредоносный код, сохранив в порядке все остальное :)