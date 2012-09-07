Диагностика 100 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок211 просмотров

Уважаемые коллеги,

Стоит довольно объемная задача, необходимо сделать диагностику 100 сайтов клиентов, по аналогии с отчетом во вложении или лучше. Наличие собственных методик диагностики, своих форм отчетов очень приветствуется.

Оплата работы по этапам через систему Веблансер.

В заявке прошу указать:

1) Точную стоимость и срок работы (диагностика всех 100 сайтов)

2) Прямую ссылку на образец вашей работы по диагностики любого сайта.

13 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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