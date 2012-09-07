на сервере поселился вирус, который при заходе на сайт выдает форму отправки СМС, из за этого на сайтах на битриксе вылетает hello world!. и на джумле вылетает "Пройдите регистрацию! Введите ваш номер, чтобы подписаться ...
Диагностика 100 сайтов
Уважаемые коллеги,
Стоит довольно объемная задача, необходимо сделать диагностику 100 сайтов клиентов, по аналогии с отчетом во вложении или лучше. Наличие собственных методик диагностики, своих форм отчетов очень приветствуется.
Оплата работы по этапам через систему Веблансер.
В заявке прошу указать:
1) Точную стоимость и срок работы (диагностика всех 100 сайтов)
2) Прямую ссылку на образец вашей работы по диагностики любого сайта.
Заявки фрилансеров
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