Анализ скорости сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок185 просмотров

Нужно проверить подозрения на слишком большое время загрузки страниц. Простой сайт на wordpress, пять страниц, plugins: Google analytics, statpress visitors.

В тестах первая выдача доходит до 20 секунд.

Задание: проверить скорость и дать рекомендации по оптимизации.

WordPress
13 лет назад
onemoment
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров