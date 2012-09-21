Аудит действующего магазина на osc vam edition

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка129 просмотров

Перед проведением обновления требуется провести аудит клиентской части действующего интернет магазина.

От Вас заключение по работе, функционалу, рекомендации для повышения продаж.

13 лет назад
kotobar
Гар 
52 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gl3mk
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
14 дней
ТОП-10
Тестирование сайтов

Заявки фрилансеров

gl3mk
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
ТОП-10
Тестирование сайтов