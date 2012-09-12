Аудит сайта. Тестирования сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт8 заявок209 просмотров

Разрабатываем проект.

Пару недель к старту.

- Необходимо провести аудит по проекту.

- Дать оценку проекту свежим взглядом.

- Тестировать функционал.

Все детали в личку!

13 лет назад
qari
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров