Тестирование сайта интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка112 просмотров

Не особо сложный проект.

Требуется тестирование сайта - http://lemonti3.myinsales.ru/

Проверить отображение в Хроме, Опере, Файерфоксе и Эксплерере.

Прислать отчет с списком багов (ошибок) и скриншотами.

Срок исполнения до 18:00 часов 23.09.12.

Буду рад Вашим предложениям - пишите!

13 лет назад
yohanan
Иван 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров