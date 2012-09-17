Разрабатываем проект. Пару недель к старту. - Необходимо провести аудит по проекту. - Дать оценку проекту свежим взглядом. - Тестировать функционал. Все детали в личку!
Вирус в магазине
Добрый день? нужно срочно почистить магазин от вирусов, все стоит на oscommerce
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