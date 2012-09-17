Тестирование сайта на Джумла с параллаксом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка131 просмотр

Требуется протестировать сайт и составить ТЗ на исправление ошибок.

http://балтикленд.рф/

Joomla
13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров