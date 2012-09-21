Нужно проверить подозрения на слишком большое время загрузки страниц. Простой сайт на wordpress, пять страниц, plugins: Google analytics, statpress visitors. В тестах первая выдача доходит до 20 секунд. ...
Устранить вирусы на сайте
Требуется специалист для устранения вирусов на сайте (VPS хостинг) и установки/настройки антивирусной защиты сайта.
1. Проверить сканером все файлы сайта (clamav, rkhunter как минимум)
2. Установить периодическое сканирование
3. Установить систему контроля над вторжением (AIDE, TripWire)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется протестировать сайт и составить ТЗ на исправление ошибок. http://балтикленд.рф/Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Перед проведением обновления требуется провести аудит клиентской части действующего интернет магазина. От Вас заключение по работе, функционалу, рекомендации для повышения продаж.Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день? нужно срочно почистить магазин от вирусов, все стоит на oscommerceТестирование сайтов16 заявокЗакрыт13 лет назад
Разрабатываем проект. Пару недель к старту. - Необходимо провести аудит по проекту. - Дать оценку проекту свежим взглядом. - Тестировать функционал. Все детали в личку!Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Не особо сложный проект. Требуется тестирование сайта - http://lemonti3.myinsales.ru/ Проверить отображение в Хроме, Опере, Файерфоксе и Эксплерере. Прислать отчет с списком багов (ошибок) и скриншотами. Срок исполнения до 18:00 ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Наш сайт russkijmetall.ru перенесли на битрикс. Надо проверить все ли корректно. Верстка, структура, сео и пр.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Уважаемые коллеги, Стоит довольно объемная задача, необходимо сделать диагностику 100 сайтов клиентов, по аналогии с отчетом во вложении или лучше. Наличие собственных методик диагностики, своих форм отчетов очень приветствуется. ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
на сервере поселился вирус, который при заходе на сайт выдает форму отправки СМС, из за этого на сайтах на битриксе вылетает hello world!. и на джумле вылетает "Пройдите регистрацию! Введите ваш номер, чтобы подписаться ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, необходимо срочно, сегодня, проверить сайт на наличие вирусов и других вредоносных кодов, удалить его, найти путь как его поместили и закрыть дыру. Сайт на DLE 9.2.Тестирование сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад