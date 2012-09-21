Устранить вирусы на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки160 просмотров

Требуется специалист для устранения вирусов на сайте (VPS хостинг) и установки/настройки антивирусной защиты сайта.

1. Проверить сканером все файлы сайта (clamav, rkhunter как минимум)

2. Установить периодическое сканирование

3. Установить систему контроля над вторжением (AIDE, TripWire)

13 лет назад
Alexandra22
45 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров