Доработать компонент Джумла 1.5

Имеется компот для джумлы 1.5 Dj classifieds.

http://dj-extensions.com/dj-classifieds

Суть: зарегистрированные и авторизованные пользователи могут добавлять, изменять, активировать/деактивировать свои объявления. Модератор может делать через админку тоже самое, только еще и удалять.

Нужно сделать следующее: пользователям, выбранным модератором в админке в качестве редактора, должны быть доступны функции изменять, активировать/деактивировать, удалять объявления, принадлежащие другим пользователям.

Модератор в админке указывает для каждого редактора номера пользователей, объявления которых будут им доступны, или просто выбирает всех пользователей.

Функции изменять, активировать/деактивировать, удалять объявления нужно будет добавить на страницу объявления во фронт-енде, чтобы они были доступны только для авторизованных.

Сделать нужно в течение 1-2 дней. Дам структуру бд для этого компонента, текущий компонент. Оплата любым образом после демонстрации, либо после переноса и проверки.

Пишите только с опытом подобной работы. Сообщите вашу стоимость.