Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. Формы и методы оплаты: - наличные курьеру ...
Доработать компонент Джумла 1.5
Имеется компот для джумлы 1.5 Dj classifieds.
http://dj-extensions.com/dj-classifieds
Суть: зарегистрированные и авторизованные пользователи могут добавлять, изменять, активировать/деактивировать свои объявления. Модератор может делать через админку тоже самое, только еще и удалять.
Нужно сделать следующее: пользователям, выбранным модератором в админке в качестве редактора, должны быть доступны функции изменять, активировать/деактивировать, удалять объявления, принадлежащие другим пользователям.
Модератор в админке указывает для каждого редактора номера пользователей, объявления которых будут им доступны, или просто выбирает всех пользователей.
Функции изменять, активировать/деактивировать, удалять объявления нужно будет добавить на страницу объявления во фронт-енде, чтобы они были доступны только для авторизованных.
Сделать нужно в течение 1-2 дней. Дам структуру бд для этого компонента, текущий компонент. Оплата любым образом после демонстрации, либо после переноса и проверки.
Пишите только с опытом подобной работы. Сообщите вашу стоимость.
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