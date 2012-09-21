Сайт одобрен "Робокассой", нужно добавить ее на интернет-магазин (Друпал). Прием платежей с веб мани, ЯД, карточек, телефона. Проект только для фрилансеров с отзывами! Сроки – два дня. Пишите в проект примерную цену.
WordPrss: установить и настроить готовую тему
Есть купленная тема (шаблон) для WP
её описание – http://themeforest.net/item/me-onepage-portfolio/2203296
её demo – http://magna-themes.com/demos/wordpress/me/
Нужно установить её на русский WordPress и настроить, т.е. привести примерно к такому виду как на demo: сделать меню и примеры страниц, чтобы потом осталось их только заполнить.
Плюс возможно понадобиться сделать небольшие доп. правки или доработки: заменить слайдер на статику и т.п.
ЖДУ примерную оценку установки и настройки до состояния как на demo.
Укажите этапы оплаты.
ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.
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