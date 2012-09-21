WordPrss: установить и настроить готовую тему

Есть купленная тема (шаблон) для WP

её описание – http://themeforest.net/item/me-onepage-portfolio/2203296

её demo – http://magna-themes.com/demos/wordpress/me/

Нужно установить её на русский WordPress и настроить, т.е. привести примерно к такому виду как на demo: сделать меню и примеры страниц, чтобы потом осталось их только заполнить.

Плюс возможно понадобиться сделать небольшие доп. правки или доработки: заменить слайдер на статику и т.п.

ЖДУ примерную оценку установки и настройки до состояния как на demo.

Укажите этапы оплаты.

ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.