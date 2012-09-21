Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.
Сайт Python Django
Суть задания такова: есть сайт www.catapulta.dp.ua . Он написан на питоне/джанго с использованием LFS http://www.getlfs.com/. Так вот, на базе этого сайта мне необходимо сделать новый сайт с новым дизайном. Мы открываем новое направление в бизнесе и этот сайт будет посвящен строительным материалам. Функционал сайта стройматериалов практически не отличается от базового, поэтому могу предположить, что задача просто натянуть его на новый дизайн. Это и есть самая первоочередная задача. Верстка дизайна готова.
Помимо этого мы планируем через 2-3 недели делать еще один магазин по продаже электрики на базе сайта Катапульта.
Его дизайн еще не готов, но в разработке.
Что касается сайта Катапульта, то тут необходимо выполнить следующее:
1. Создать поиск по брендам такого плана: http://uatoys.com.ua/brands Т.е. сделать на главной красивую кнопку «Поиск по брендам», после клика на которую, попадаешь в такое же меню, как на uatoys, с распределением по алфавиту брендов на русском и на английском языке. Название бренда необходимо брать из фильтра товара «бренд».
2. Сделать автоматический пересчет фильтров. Можно посмотреть на www.rozetka.com.ua как сделано. Суть такая: при клике на один вид фильтра, например по бренду, происходит пересчет наличия таких товаров в другом фильтре, например по свойствам. При этом если, например, в продаже есть телевизор бренда Samsung, а нет диагонали 10", то фильтр по этому размеру становится недоступным. На www.rozetka.com.ua это решено затемнением этого фильтра, а доступный выделен жирным шрифтом.
3. Создать раздел «Вы просматривали». Его разместить снизу в каталоге выдачи товаров. Приблизительно как на этом сайте http://uatoys.com.ua/ Нажмите там на какой то товар и потом внизу каталога товаров появится прокрутка просмотренных товаров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Ребята нужна помощ... нужно поменять параметр таймаута в программе. А точнее параметры частоты обновления информации с сервера. разкомпелированная програмка в прикрепленом архиве.. если возьметесь по результату 300руб на мобильнок или через терминалы на любые ...Закрыт13 лет назад
Есть разработанная программа (C#, SQL, MVC4). На локальном компьютере сайт удается поднять, однако при переносе его на сервер возникает целый ряд сложностей. Экран отображается совсем не так как он был разработан. Необходимо ...Закрыт13 лет назад
Создал базу на форуме phpbb. Теперь задача сделать эту базу в оффлайн версии. Сразу оговорюсь - "качалки" не подходят. Щас немножко переделываю - результат можно скачать по адресу: http://zem.ua/docs/SZZ_setup.zip ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужна програмка, в которой будет открываться сайт elcats.ru и нормально работать соответственно. единственное, что она должна делать, это изменить ссылку "цена", на нужный мне сайт. И ссылку открывать не в себе, а в ...Закрыт13 лет назад
програмка запрашивает статистику с сайта !с уже зарегистрированного акаунта! (сайт не имеет API так что придется парсить) и заносит в БД. Желательно PHPВеб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Группой компаний для реализации своих проектов неспешно разыскиваются талантливые разработчики. Качества которые для нас важны, по убыванию важности: - Точное соблюдение сроков - Прямота рук и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Программист для разработки high-load проекта. Требуется разработка сервиса знакомств и инструментов для привлечения и монетизации пользователей; (структура баз данных, API проекта) анализ баз данных проекта, оптимизация, масштабирование, нагрузоустойчивость Нужен ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день joomla 1,5 VM 1 Sef404 требуется помощь Sh404 почему то неверно формирует ссылки пагинации ..как основной урл страницы допустим 4 ставит урл страницы 2 , ...Закрыт13 лет назад
Основное — Сейчас сайт на версии — 1.5.8. Нужно перенести его на актуальную версию 2.5.4. Хотелось бы сориетироваться по срокам и стоимостиВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад