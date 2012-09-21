Сайт Python Django

Суть задания такова: есть сайт www.catapulta.dp.ua . Он написан на питоне/джанго с использованием LFS http://www.getlfs.com/. Так вот, на базе этого сайта мне необходимо сделать новый сайт с новым дизайном. Мы открываем новое направление в бизнесе и этот сайт будет посвящен строительным материалам. Функционал сайта стройматериалов практически не отличается от базового, поэтому могу предположить, что задача просто натянуть его на новый дизайн. Это и есть самая первоочередная задача. Верстка дизайна готова.

Помимо этого мы планируем через 2-3 недели делать еще один магазин по продаже электрики на базе сайта Катапульта.

Его дизайн еще не готов, но в разработке.

Что касается сайта Катапульта, то тут необходимо выполнить следующее:

1. Создать поиск по брендам такого плана: http://uatoys.com.ua/brands Т.е. сделать на главной красивую кнопку «Поиск по брендам», после клика на которую, попадаешь в такое же меню, как на uatoys, с распределением по алфавиту брендов на русском и на английском языке. Название бренда необходимо брать из фильтра товара «бренд».

2. Сделать автоматический пересчет фильтров. Можно посмотреть на www.rozetka.com.ua как сделано. Суть такая: при клике на один вид фильтра, например по бренду, происходит пересчет наличия таких товаров в другом фильтре, например по свойствам. При этом если, например, в продаже есть телевизор бренда Samsung, а нет диагонали 10", то фильтр по этому размеру становится недоступным. На www.rozetka.com.ua это решено затемнением этого фильтра, а доступный выделен жирным шрифтом.

3. Создать раздел «Вы просматривали». Его разместить снизу в каталоге выдачи товаров. Приблизительно как на этом сайте http://uatoys.com.ua/ Нажмите там на какой то товар и потом внизу каталога товаров появится прокрутка просмотренных товаров.